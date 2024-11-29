فستان ريا أبي راشد الأحمر يحظى بإعجاب الجمهور وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت إطلالة الاعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في ثاني حلقات برنامج Arabs Got Talent المباشرة، تحظى بإعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اختارت ريا ان تطل بفستان جلدي أحمر اللون، من تصميم دار أزياء علامة Versace أو فيرساتشي العالمية.



ما يميز هذا الفستان، هو أنه حدد بشكل واضح منحنيات جسم ريا، وبدت رشيقة للغاية بتصميم الكورسيه المزود بثنيات عند الخصر وبحمالات عريضة.

أما بالنسبة إلى سعر الفستان، فهو مرتفع، إذ يصل إلى 14845 دولار، أي ما يعادل 736 ألف جنيه مصري.