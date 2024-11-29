بفيديو مؤثر.. تامر حسني يتذكّر محمد رحيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكّل رحيل الملحن محمد رحيم صدمة كبيرة لصديقه النجم تامر حسني، بحيث لا يزال الأخير مستمراً في نشر صور وفيديوهات تجمعه بصديقه الراحل.

ونشر تامر من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو لأغنية “أول يوم” من فيلم “نور عيني”، والتي كان قد لحّنها رحيم، معبّراً عن حزنه الشديد لفقدان صديقه المقرّب.

وعلّق تامر على الفيديو برسالة مؤثرة قال فيها: “أغنية “أول يوم” اللي كانت في فيلم “نور عيني”، مكنتش أتخيّل إني دلوقتي أفضل أسمعها يومياً، وأحس معانيها للشخص اللي لحنها، واللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري، الله يرحمك يا حبيبي، ويرحم جميع أمواتنا”.

من ناحية أخرى، يلتقي تامر حسني مع الفنان اللبناني آدم للمرة الأولى في عمل فني، حيث يقدّمان معاً حفلاً غنائياً على مسرح الأرينا كويت، في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ضمن فعاليات مهرجان “موسم الكويت الغنائي”.

ووصفت الشركة المنتجة الحدث بـ”الحفل الأسطوري، والليلة الغنائية المميزة بكل المقاييس”، كما أعلنت نفاد التذاكر فور طرحها للجمهور.

ووضعت الشركة المنظّمة لحفل تامر حسني وآدم في الكويت، شروطاً صارمة لدخول الحفل.