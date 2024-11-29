بصورة طريفة.. أحمد حلمي يمازح منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة طريفة من الطائرة خلال إحدى رحلاته، حيث كشف عن مشاهدته لفيلم زوجته الفنانة منى زكي “رحلة 404″، فيما كان الشخص الذي يجلس بجانبه يشاهد فيلمه الشهير “عسل أسود”، وصودف أن ظهرت صورة منى على الشاشة التي تعرض فيلمها في الوقت الذي ظهر فيه أحمد على الشاشة ليعلّق على الصورة بطرافة قائلاً: “طب كنا نفتح الشاشتين على بعض”، ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير من خلال التعليقات.

الجدير بالذكر أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي احتفلا بعيد ميلادهما الأيام الماضية، والذي يصادف في اليوم نفسه، 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكن مع فارق في السنّ يبلغ خمس سنوات، حيث يكبر أحمد حلمي زوجته منى زكي، وحقق الثنائي الأشهر في السينما نجاحات كبيرة، حيث نشر حلمي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جمعته بمنى زكي، احتفل بها بعيد ميلادهما، وكتب على الصورة “عيد ميلا سعيد”، ووضع أغنية “هابي بيرث داي” خلفيةً لها، ثم نشر صورة أخرى لطبق فيه قطعة كيك ومكتوب عليه بالشوكولاتة “يوم ميلاد سعيد يا منى”، وطبق آخر مكتوب فيه اسمه.