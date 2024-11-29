إليسا وإمينيم في “ساوند ستورم”.. ترقبوا أضخم الفعاليات في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة مهرجان “ساوند ستورم” العالمي، أحد أبرز الأحداث الموسيقية في العالم، خلال شهر ديسمبر المقبل. ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء من مختلف أنحاء العالم والوطن العربي.

على رأس النجوم العالميين المشاركين في المهرجان يأتي إمينيم، جيسون ديرولو، ديفيد غيتا، وإيكون، الذين سيشعلون أجواء المهرجان بعروضهم المميزة. ومن الجانب العربي، يشارك نخبة من النجوم، منهم إليسا، أحمد سعد، ومروان موسى، ليضعوا بصمتهم في هذا الحدث الضخم.

ويُنتظر أن يكون حفل النجمة اللبنانية إليسا من أبرز الفعاليات وأكثرها ترقباً، إذ تحظى إليسا بقاعدة جماهيرية واسعة في السعودية، ويشهد حضورها إقبالاً كبيراً من الشباب الذين يعشقون فنها.

مهرجان “ساوند ستورم” بتنظيمه العالمي ومشاركة أسمائه الكبيرة، يعد كرنفالاً موسيقياً فريداً يجمع ثقافات مختلفة في حدث واحد، ليؤكد مرة أخرى مكانة الرياض كوجهة رئيسية للفعاليات العالمية الكبرى.