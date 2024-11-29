كريم محمود عبد العزيز يشوّق الجمهور لفيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “الهنا اللي أنا فيه”، حيث شوّق جمهوره لمشاهدة الفيلم، المقرر عرضه في دور السينما في 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وظهر كريم في البوستر مُحاطاً ببطلتَي الفيلم دينا الشربيني وياسمين رئيس، وتدور أحداثه حول الدكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، في حين أنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج به.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانون: حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي…، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين عدد من الشركات، هي: نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، وتوزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي أورينت فيلمز.

وكان كريم محمود عبد العزيز قد نشر قبل أيام عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” البرومو التشويقي للعمل، مع التعليق: “الهنا اللي أنا فيه… 18 ديسمبر”.