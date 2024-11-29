إلغاء عزاء والدة مي عز الدين بسبب حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّرت أسرة الفنانة مي عز الدين إلغاء عزاء والدتها، التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض، نظراً للحالة النفسية الصعبة التي تمر بها مي بسبب فقدان والدتها.

وقرّرت عائلة مي عز الدين عدم إقامة مراسم عزاء لوالدتها، مراعاةً للحالة النفسية الصعبة للفنانة، ورغبةً منها بإعطائها الوقت الكافي لتتخطى محنتها.

وخيّم الحزن على الوسط الفني، حيث حرص العديد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لمي ومواساتها، ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الجنازة: تامر حسني، طارق صبري، وأحمد عصام.

وشُيّعت جنازة والدة مي من كنيسة الملاك ميخائيل في منطقة الشيراتون، بحضور حشد من الأهل والأصدقاء والفنانين، باستثناء مي التي غابت بسبب حالة الانهيار التي تعيشها.

كما انهالت رسائل التعزية على مي عز الدين، حيث عبّر محبّوها عن خالص تعازيهم لها ودعوا الله أن يصبّرها.