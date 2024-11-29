شكرا لقرائتكم خبر عن فيه إيه .. بودكاست شبابى كوميدى يقدمه اليوتيوبر إسلام فوزى قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي بودكاست شبابي كوميدي جديد بعنوان "فيه إيه" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر طرحه قريبًا على موقع "يوتيوب"، والمنصات الرقمية المختلفة، وذلك فى إطار خطة الشركة المتحدة للتحول الرقمي واقتحام آفاق جديدة في عالم الديجيتال ميديا.

وينطلق بودكاست إسلام فوزي بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، ويقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف (اللايت كوميدي).

ويأتي هذا البودكاست ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والرجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

ويتناول "إسلام فوزي في هذا البرنامج بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهرعبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ومن خلال استعراض هذه القضايا وإبداء الرأي فيها ويبرز إسلام فوزي ما نشاهده يوميًا من تناقضات غريبة ومفارقات متعددة، نشاهدها يوميا مثل في قصص الانفصال، والزواج والطلاق وإساءة استخدام السوشيال ميديا كأداة لتصفية الحسابات، وحياة الفنانين والفنانات، واللجان الإلكترونية للمشاهير، والتريندات المتنوعة التي تؤثر في الكبير والصغير.