شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش وميريهان عمرو يتناولان أسرار المشاهير فى بودكاست "ع الرايق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى خالد عليش وزوجته الإعلامية ميريهان عمرو، من تصوير حلقات بودكاست "ع الرايق"، والذى تعاقد الثنائى عليه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثلما ظهر في البرومو الذى كشف عن استضافة الثنائى للإعلامي شريف مدكور في حلقة يتطرق فيها إلى معلومات عنه.

وتتطرق حلقات البودكاست إلى معلومات وأسرار تٌقال للمرة الأولى عن شخصياتهم وحكاياتهم.

ويأتي بودكاست "ع الرايق" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.