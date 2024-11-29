بعد معاناة.. محمد الجبالي يفارق الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم المنشد السعودي محمد الجبالي محركات البحث في دول الخليج العربي، بعدما نعته شريحة واسعة من المغرّدين على موقع “إكس”.

وكان الجبالي قد كشف في عام 2023 الماضي عن معاناته من مرض التصلّب الجانبي الضموري (ALS)، قائلاً: “من سنتين وأنا أعيش في عالم آخر يسمّى عالم الابتلاء، لهذا السبب كنت بعيداً عنكم، لأن بصراحة ما كان ودي أضايقكم أو أعطيكم أي طاقة سلبية، فأنا حمداً لله وعدت نفسي أول ما تم التشخيص من سنتين إني ما أشتكي لأي إنسان من التعب أو الألم اللي أمرّ فيه، وما أبي أشوف بعيون أحد نظرة الشفقة أو الحزن لأني شفتها بمصر كتير، فلما رجعت كنت حريص إني ما شوفها بعيون حد، فالله سبحانه له حكمته والشكوى له وحده”.

وأضاف: “أحب أبشّركم إني راضي أتم الرضا، من أول يوم وأنا أحتسب الأجر، وعايش مع هذا الابتلاء، وأحمد الله، أتذكر قبل سنتين برمضان وأنا جالس مع الدكتور بعد ما سوّالي الفحوصات كان مرة متضايق شلون يقولي خبر مرضي بالتصلب الجانبي الضموري، الحمد لله تقبّلت هالخبر وقولت للدكتور ربّي أعطاني الصحة 36 سنة، عيب إني أزعل لو أخذ مني أي شيء، فأنا وجسدي ملكه سبحانه وتعالى”.

وأردف بالقول: “خلال سنتين كان التدهور مستمر، وحاولت البحث عن علاج للمرض من طريق تحليل المعادن والنظام الغذائي والتمارين، بعدين السفر لمصر عند دكتور علاء حسني، اجتهد معي بمجموعة من الطرق العلاجية مثل بلازما الدم، الفوطة النارية، كايرو براكتيك، سم النحل، وتعّبتهم معي وما أنسى وقفة أخوي وحبيبي سيد العطار وزوجته لمدة 6 شهور، ولكن قضاء الله وقدره باستمرار التدهور في الحالة الصحية”.

واختتم محمد الجبالي حديثه مؤكداً: “حالياً أعلن أن جهازي التنفسي مو مثل أول، والقلب يعاني، والبلع جداً صعب، وأطرافي ما أقدر أتحكم فيها، وبنفس الوقت راضي وأعلم أن هذا الابتلاء هو رحمة وخير”.