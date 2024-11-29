فهد الزاهد يشيد بكاميليا ورد: “بكل محبة وتقدير” في لقاء فني بدبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقى رجل الأعمال فهد الزاهد، صاحب ورئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز” للإنتاج الفني، بالنجمة الجزائرية كاميليا ورد في دبي، في لقاء ودي تخلله حديث عن مواضيع فنية مشتركة وأجواء من الاحترام والتقدير المتبادل.

وخلال اللقاء، عبّر الزاهد عن إعجابه بأحد أعمال كاميليا قائلاً: “الأغنية المميزة تغمرني”، لترد كاميليا: “أنت صاحب رؤية فنية مميزة”، في حين أثنى الزاهد على صوتها العربي قائلاً: “الله يحفظك، أنتِ صوت عربي أصيل”.

يُذكر أن “لايف ستايلز ستوديوز” تحت إدارة فهد الزاهد تُعتبر من أبرز الشركات المنتجة في العالم العربي، حيث تدعم المواهب وتحرص على تقديم أعمال فنية متميزة تحاكي تطلعات الجمهور.