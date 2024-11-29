بعدما اقفل جميع حساباته على مواقع التواصل، من ينتحل صفة بيومي فؤاد؟

أغلق الممثّل بيومي فؤاد جميع حساباته الشّخصيّة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ منذ فترة طويلة أي بعد أزمته الشّهيرة مع الممثّل محمّد سلام.

وأكّد “فؤاد” في تصريح لـ “سينماتك” أنّ ليس لديه أيّة صفحات باسمه على مواقع التّواصل وأنّ أيّة صفحة تحمل اسمه ليست له وقال: “أنا قفلت السّوشيال ميديا تمامًا… وأيّة صفحة تلاقوها مش بتاعتي”.

وكان بيومي فؤاد قد انضمّ لفريق عمل مسلسل “قهوة المحطّة” وهو من تأليف عبد الرّحيم كمال وإخراج إسلام خيري، والمقرّر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام ٢٠٢٥ إذ أشار “فؤاد” أنّه سيبتعد عن الكوميديا في المسلسل الذي سيتضمّن جرعات دراميّة.

كما ينتظر بيومي فؤاد عرض فيلم “المستريحة” الذي يجمعه على صعيد البطولة مع عدد من الممثّلين أبرزهم: ليلى علوي، محمّد رضوان، محمّد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرّحمن ظاظا، من تأليف محمّد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدّين، وأحمد سعد والي ومن إخراج عمرو صلاح.

كذلك يشارك حاليًّا منّة شلبي، في بطولة مسرحيّة “شمس وقمر”، إلى جانب باقة من الممثّلين أبرزهم محمّد عبد العظيم ومحمود الليثي وغيرهما إذ تعرض المسرحيّة ضمن فعاليّات موسم الرّياض.