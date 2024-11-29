شكرا لقرائتكم خبر عن بسام مرتضى: حصد فيلم "أبو زعبل 89" لـ 3 جوائز حلم كبير وتتويج لمجهود صُناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج بسام مرتضى عن سعادته البالغة بفوز فيلمه "أبو زعبل 89" بـ 3 جوائز مؤخرا من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، مشيرا إلى أن جائزتهم الحقيقية كانت الجمهور وحضوره الكثيف خلال عروض الفيلم.

وقال بسام مرتضى لـ ”الخليج 365” إنهم لم يتوقعوا أن يفوزوا بكل تلك الجوائز خلال المهرجان، متابعا: "جائزتنا الكبيرة الحضور الجماهيري الكبير للفيلم في كل عروضنا في المهرجان، والفوز بتلك الجوائز حلم كبير، وتتويج لمجهود كل فريق العمل اللي اشتغلوا 7 سنين، من عمرهم، والأبطال اللي شاركونا جزء من قصتهم".

وكان فيلم "أبو زعبل 89" قد حاز على 3 جوائز خلال ختام الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة لجنة تحكيم الفيلم الأفريقي، بعد أن حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، و جائزة أسبوع النقاد الدولية.

ووجه مخرج الفيلم بسام مرتضى الشكر إلى المهرجان، معربا عن سعادته البالغة بإقبال الجمهور على عرض الفيلم، قائلا خلال حفل الختام: "الجمهور وإقباله هو جائزتي الحقيقية".

وتدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى.



بسام مرتضى



صناع أبو زعبل 89



صناع أبو زعبل 89 بمهرجان القاهرة



