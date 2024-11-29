شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى عن دوره بمسلسل رقم سرى: انتظروا مفاجآت كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد الشامى عن سعادته بمشاركته فى مسلسل رقم سرى الذى يعرض حالياً على شاشة dmc قائلاً: "المسلسل ممتع وكواليسه حلوة جداً، وميزة العمل إنه ليه جمهور مستنيه بعد نجاح الجزء الأول منه، علشان كده كلنا كنا متحمسين للمسلسل".

وأضاف الشامى أثناء استضافته ببرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 عن دوره بالمسلسل : "فى مفاجآت كتيرة جداً لسه ها تحصل سواء فى المسلسل كله أو مع الشخصية اللى بقدمها على وجه التحديد".

مسلسل "رقم سرى" يتم تقديمه من عالم "صوت وصورة"؛ حيث تعد أحداثه امتدادا للعمل الذى قامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضى،. ويشارك فى البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كل من: صدقى صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد عبده ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.