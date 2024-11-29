شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى: لحنت أغنية ريحة الحبايب للهضبة وأنا بربط الجزمة والان مع تفاصيل الخبر

يحل الملحن محمد يحى ضيفاً على الاعلامية إيمان أبوطالب فى برنامجها "بالخط العريض" في حلقة اليوم الجمعة على قناة الحياة الساعة 8 مساء، حيث يكشف يحيى خلال اللقاء عن كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب فى بداياته، مؤكدا أنه بدأ معه بتلحين 3 أغان دفعة واحدة.

وأكد الملحن محمد يحيى فى الحلقة أنه بدأ من الصفر، ولم يكن يملك ثمن العلاج عندما أصيب بنزلة برد شديدة فور وصوله إلى القاهرة، فى بداية مشواره الفني قادماً من الصعيد، موضحاً اختلاف الحياة في القاهرة والصعيد قائلاً:"الحياة بسيطة للغاية فى الصعيد وكتبت على دولابى هناك جملة "يوما ما سأنتقل إلى عالم آخر".

تطرق محمد يحيى خلال اللقاء إلى الخلاف الدائر بين عمرو دياب وعمرو مصطفي مؤكدا أن الأخير خسر كثيرا من وراء هذا الخلاف، كما حكى يحيى كواليس تلحينه أغنيته الشهيرة ريحة الحبايب في أول تعاون مع الهضبة عمرو دياب، قائلا: كنت بستعد للخروج وأنا قاعد والورق قدامي مكتوب فيه الأغنية، لقيت نفسي يدندن اللحن مع الكلام وأنا بربط الجزمة، روحت لعمرو دياب وشفت في عينه نظرة إعجاب كبيرة جدا.



محمد يحيى



ايمان ابو طالب