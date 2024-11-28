شكرا لقرائتكم خبر عن محجوب القاسم يطرح أغنية الحصان بتوزيع جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، توزيعا جديدا لأغنية "الحصان" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية، وهي الأغنية التي سبق أن غناها بصوته الفنان فهد بلان، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات الشاعر مصطفى الضمراني، ألحان خالد الأمير، توزيع باسم منير.

من جانبه قال محجوب القاسم في تصريحات صحفية قائلًا: "فكرت في إعادة تقديم أحد الأغاني القديمة، بروح وجودة ودماء جديدة، إحياءً للتراث ولأغاني مهمة أثرت في أجياء وقت طرحها، ولكنها قد تغيب عن مسامع الأجيال الجيدة، ولأنني نشأت في نفس المكان الذي ولد فيه الفنان فهد بلان وبسبب تأثري الكبير بأغنية الحصان، وجدت أنها الأقرب لقلبي ودائمًا في بالي ومتأثر بها جدًا، ومناسبة لصوتي في نفس التوقيت، أغنية طربية وكلمات جميلة وقررت إعادة غنائها بتوزيع مختلف".

وعن فكرة العودة لتقديم أغاني الفلكلور بتوزيع جديد تحدث محجوب: "أحببت الفكرة بالتأكيد، التراث ملىء بالأغاني العظيمة التي تستحق البحث عنها وإعادة غنائها، وخلال أيام سوف أقوم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في القاهرة".

وبخصوص كواليس أغنية يالله يا عالم التي جمعته بشقيقه مجد القاسم في الديو الخامس لهما معًا أوضح: "مجد القاسم مطرب معروف وله جمهور، وأن يجمعنا أغنية مشتركة كانت ميزة أبحث عنها لتحقيق انتشار كبير، أن يعني 2 مطربين أشقاء أغنية معًا جديدة ومختلفة، وكانت ميزة ناجحة، حققت ردود فعل قوية جدًا، ونستعد لتصويرها في شرم الشيخ قريبًا".

وأضاف محجوب القاسم: "فكرة تقديم المطرب لالبوم أصبحت صعبة إنتاجيًا وعمليًا أيضًا، ولهذا لجأ المطربون للأغاني المنفردة (السينجل)، وهي فكرة صائبة بدون شك".