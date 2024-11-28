شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومصطفى كامل ونهال عنبر وكهربا يحضرون عزاء والد زوجة حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد نجوم الفن والرياضة على حضور عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، المقام بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، منهم الفنان مصطفى قمر واللاعب محمود كهربا وثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، والمؤلف أيمن سلامة.

وحضر أيضا كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان محسن محيى الدين لتقديم واجب العزاء للفنان حمادة هلال.

وحرص كل من الفنان محمد نور والفنان تيام مصطفى قمر والإعلامي ممدوح موسى، وأيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، ومصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز، والمؤلف أمين جمال على حضور عزاء حما حمادة هلال، وتقديم واجب العزاء المُقام حاليا بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع.

وحضر كل من إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، واللاعب وليد سليمان كابتن النادى الأهلى المُعتزل على حضور عزاء حما الفنان حمادة هلال المُقام فى مسجد حسن الشربتلى بالتجمع، كما حرص الإعلامى محمد نشأت على حضور العزاء وتعزية الفنان حمادة هلال، وتواجد أيضاً الفنان كريم الحسيني فى العزاء.

كما حضر منذ الدقائق الأولى الفنان ماجد المصرى والمطرب محمد شاهين، ومهندس الصوت هانى محروس، والمذيع سعيد جميل، والفنانة مي سليم وشقيقتها ميس حمدان والفنانة دنيا عبد العزيز على حضور عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع.

وكان الفنان حمادة هلال نعى والد زوجته على صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب.

فيما نشرت أسما سميح زوجة الفنان حمادة هلال على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قبل وفاة والدها بساعات كلمات مؤثرة وحزينة بعد أن أخبرها الأطباء بأن المسألة هى ساعات قليلة بعد أن اشتد المرض عليه، وكتبت "أصعب ما سمعت فى حياتى كان كلام الدكاترة النهاردة عن حالة بابا أنا بكتب اللى فى قلبى وكلى رضا بقضاء الله أيا كان رغم كل الألم والحسرة والوجع إلا إنى لن أفقد الأمل فى الله ولو للحظة".



الفنان أشرف زكى فى عزاء حما حمادة هلال