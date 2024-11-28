وفاة شقيق الفنانة حنان سليمان والعزاء غدا بمسجد الكويتى بزهراء المعادى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة حنان سليمان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقها المهند صبري حسن سليمان، والعزاء غدا الجمعة الموافق 29 نوفمبر، بمسجد الكويتي بزهراء المعادي.



وفاة شقيق حنان سليمان

وتشارك الفنانة حنان سليمان في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد الخبيرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، حيث تقدم حنان شخصية محورية في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتعد حنان سليمان المرة الأولى التي تلتقى فيها مع ياسمين عبد العزيز.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.