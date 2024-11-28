شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم وميس حمدان ودنيا عبد العزيز فى عزاء حما حمادة هلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كل من الفنانة مي سليم وشقيقتها ميس حمدان والفنانة دنيا عبد العزيز على حضور عزاء حما الفنان حمادة هلال المُقام فى مسجد حسن الشربتلى بالتجمع.

كما حرص الفنان ماجد المصرى والمطرب محمد شاهين، ومهندس الصوت هانى محروس، والمذيع سعيد جميل على حضور عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، وكان حمادة هلال على رأس المتواجدين فى استقبال المُعزين منذ اللحظات الأولى لبدء العزاء.

وكانت شيعت جنازة والد زوجة حمادة هلال أمس الأربعاء، بحضور إبراهيم حسن وزوجته، الفنان محمد لطفى، الفنان أحمد عصام، المنشد الدينى مصطفى عاطف، وغيرهم.

وكان الفنان حمادة هلال نعى والد زوجته على صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب.

فيما نشرت أسما سميح زوجة الفنان حمادة هلال على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قبل وفاة والدها بساعات كلمات مؤثرة وحزينة بعد أن أخبرها الأطباء بأن المسألة هى ساعات قليلة بعد أن اشتد المرض عليه، وكتبت "أصعب ما سمعت فى حياتى كان كلام الدكاترة النهاردة عن حالة بابا أنا بكتب اللى فى قلبى وكلى رضا بقضاء الله أيا كان رغم كل الألم والحسرة والوجع إلا إنى لن أفقد الأمل فى الله ولو للحظة".



الفنان حمادة هلال يستقبل عزاء حماه



الفنان ماجد المصرى



الفنانة دنيا عبد العزيز فى عزاء حما حمادة هلال



الفنانة دنيا عبد العزيز



الفنانة مى سليم ودنيا عبد العزيز



الفنانة ميس حمدان