شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن ووليد سليمان ونجوم الفن فى عزاء حما حمادة هلال (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول واللاعب وليد سليمان كابتن النادى الأهلى المُعتزل على حضور عزاء حما الفنان حمادة هلال المُقام فى مسجد حسن الشربتلى بالتجمع، كما حرص الإعلامى محمد نشأت على حضور العزاء وتعزية الفنان حمادة هلال، وتواجد أيضاً الفنان كريم الحسيني فى العزاء.

كما حرص الفنان ماجد المصرى والمطرب محمد شاهين، ومهندس الصوت هانى محروس، والمذيع سعيد جميل، والفنانة مي سليم وشقيقتها ميس حمدان والفنانة دنيا عبد العزيز على حضور عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع.

وحرصت كل من الفنانة مي سليم وشقيقتها ميس حمدان والفنانة دنيا عبد العزيز على حضور العزاء.

وكانت شيعت جنازة والد زوجة حمادة هلال أمس الأربعاء، بحضور إبراهيم حسن وزوجته، الفنان محمد لطفى، الفنان أحمد عصام، المنشد الدينى مصطفى عاطف، وغيرهم.

وكان الفنان حمادة هلال نعى والد زوجته على صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب.

فيما نشرت أسما سميح زوجة الفنان حمادة هلال على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قبل وفاة والدها بساعات كلمات مؤثرة وحزينة بعد أن أخبرها الأطباء بأن المسألة هى ساعات قليلة بعد أن اشتد المرض عليه، وكتبت "أصعب ما سمعت فى حياتى كان كلام الدكاترة النهاردة عن حالة بابا أنا بكتب اللى فى قلبى وكلى رضا بقضاء الله أيا كان رغم كل الألم والحسرة والوجع إلا إنى لن أفقد الأمل فى الله ولو للحظة".



الإعلامية مفيدة شيحة



الحضور فى عزاء حما حمادة هلال



الفنان أشرف زكى فى عزاء حما حمادة هلال



الفنان أشرف زكى



الفنان حمادة هلال يستقبل عزاء حماه



الفنان ماجد المصرى



الفنان محمد رياض



الفنان محمد عز وياسر الحريرى



الفنانة دنيا عبد العزيز فى عزاء حما حمادة هلال



الفنانة دنيا عبد العزيز



الفنانة مى سليم ودنيا عبد العزيز



الفنانة ميس حمدان



جانب من الحضور على عزاء حما حمادة هلال



حمادة هلال فى عزاء حماه



حمادة هلال يستقبل عزاء حماه



حمادة هلال



عزاء حما حمادة هلال



ماجد المصرى



نجوم الفن فى عزاء حما حمادة هلال