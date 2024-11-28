شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع فيلم "أسياد الجمال والسحر" للمخرج جاد شاهين يفوز بمنحة آفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مشروع فيلم "أسياد الجمال والسحر" للمخرج جاد شاهين بمنحة الصندوق العربى للثقافة والفنون (آفاق) للفيلم الطويل، وقدرها 20 ألف دولار، وهذا بعد حوالى شهر واحد من فوز مشروع الفيلم بـ3 جوائز ضمن منصة الجونة السينمائية.

فيلم "أسياد الجمال والسحر" من إنتاج يسرى نصر الله الذى يلعب دور المنتج للمرة الأولى، بالإضافة إلى المنتجين باهو بخش وصفي الدين محمود، وتدور أحداث الفيلم داخل عالم صحراوي أسطوري، حيث تطلب نبوية وحمدان البركات لطفلهما الذي لم يولد بعد من أسياد لديهم قدرات سحرية، وعندما يُحطم الإجهاض آمالهما، تعطي بديعة، وهي واحدة من الأسياد، عُشبة سحرية لنبوية، وتطلب منها استخدامها وفق تعليمات صارمة، إلا أن حمدان يأكل العُشبة عن طريق الخطأ، ويحمل هو بدلاً من زوجته ويلد طفلة. تواجه تلك العائلة ازدراء المجتمع، وتتحكم النبوءات والغيرة والسحر في مصائرهم.

جاد شاهين مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما بعد أن درس الإعلام، عمل جاد في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة، الذي يعتبر أول فيلم يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي عام 2023، وشارك بعدها في مجموعة من المهرجانات العالمية.

ويعمل جاد حاليًا على مشروع الفيلم القصير "الخبيث" الذي سيقوم بتصويره في 2025، بينما يقوم بتطوير مشروعة الطويل الأول، "أسياد الجمال والسحر".

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