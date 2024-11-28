شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البوستر الرسمى لفيلم "الهنا اللى أنا فيه" استعدادا لطرحه 18 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا العائلية "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس عن البوستر الرسمى للعمل، استعداداً لطرحه فى دور العرض يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويظهر فى البوستر الرسمى النجم كريم محمود عبد العزيز محاط بكل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، في الفيلم الذي تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.