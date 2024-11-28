شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: مكالمة أخويا وعشرة العمر أحمد رزق فى عيد ميلادى فرحت قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان شريف دسوقي عن سعادته الكبيرة بالتهانى التى وصلت له بمناسبة عيد ميلاده، وكشف عن سعادته الأكبر بمكالمة تلقاها قائلاً: "من المكالمات اللى فرحت قلبى بجد مكالمة أخويا وعشرة العمر الجميل والسنين الجميلة بمناسبة عيد ميلادى من نجمى المفضل أحمد رزق، دائم السؤال والاطمئنان عليا فى كل شيء، ربنا يحميك ويصونك ويزيدك من نعيمه يا أبو حمزة يا غالى وساكن قلبى".



منشور شريف دسوقي

ويشارك الفنان شريف دسوقي في بطولة فيلم "صيف 67" للمخرج أبو بكر شوقي والذي تم الانتهاء من تصويره الأسبوع قبل الماضى، والفيلم بطولة نيللي كريم وأمير المصري وشريف الدسوقي وأحمد كمال وعدد كبير من النجوم الشباب.

وكان آخر أعمال شريف دسوقي فيلم الحريفة الذى عرض فى شهر يناير الماضى وحقق ايرادات ضخمة وصلت إلى 76 مليون جنيه، والفيلم من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، ، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق.

وتواجد الفنان شريف دسوقى بشكل قوى فى السينما العام الماضى، حيث ظهر كضيف فى فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وجسد دور شخص يعيش في طابا ويحتفل بزفاف والده الذى تخطى الـ 80 من عمره، كما ظهر كذلك في مشهد أيضاً بفيلم "البعبع" مع أمير كرارة ويجسد شخصية رجل مقيم في المستشفى بداعى الشلل إلا أنه لا يعانى من أي شيء ولكنه يرغب في البقاء بالمستشفى باعتبارها منزل له.

وشارك شريف دسوقى أيضاً فى بطولة فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، إيمى إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، والفيلم يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.