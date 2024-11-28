شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام "المسافة صفر" ضمن فعاليات اليوم الفلسطينى بمهرجان الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت عروض أفلام "المسافة صفر" ضمن فعاليات اليوم الفلسطيني بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى بمشاركة عدد من نجوم الفن.

قدمت المنتجة التونسية درة بوشوشة الأفلام الفلسطينية القصيرة بمشاركة المخرجة الفلسطينية ليالي بدر، وعبرت ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان عن سعادتها بتواجد هذا البرنامج الفلسطيني الذي أشرف عليه المخرج الكبير رشيد مشهراوي لتقديم عددا من الأفلام الفلسطينية صنعها الفلسطينيون بأنفسهم أثناء عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتم تصويرها بكاميرات الهواتف والكاميرات الصغيرة.

وتواجد في عرض الأفلام المخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة والمخرج عمر عبد العزيز والفنانة داليا مصطفى والفنانة سلوى محمد علي وعدد من الصناع العرب.

وجاء عرض الأفلام بعد عدة أنشطة فلسطينية منها دبكة لفرقة كنعان وعرض أزياء لنضال الناطور ومعرض لمنتجات فلسطينية ضمن اليوم الفلسطيني بتنسيق مع السفارة الفلسطينية وتحت إشراف ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان.