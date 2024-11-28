دنيا سمير غانم تعود بدور “بودي غارد” في فيلم “روكي الغلابة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة دنيا سمير غانم أخيراً من تصوير فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، الذي تتعاون فيه مع الفنان محمد ممدوح “تايسون”، للمرة الثانية في السينما، بعدما قدما معاً فيلم “تسليم أهالي” عام 2022.

وتعرّض فيلم “روكي الغلابة” لأزمات عدة تسببت في تأجيل تصويره لأشهر، حيث كان من المفترض الانتهاء من تصويره في أيار (مايو) الماضي، إلا أن التصوير توقف لأسباب عدة، منها انشغال بطليه دنيا وممدوح بأعمال فنية أخرى.

وكانت دنيا قد أعلنت في وقت سابق عن موعد عرض الفيلم، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة من كواليس الفيلم، وعلّقت عليها بقولها: “فيلم “روكي الغلابة” صيف 2024 إن شاء الله”، إلا أن الأمور لم تَسِر كما أرادت، ما أدى الى تأخير التصوير، ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم في أحد موسمَي الشتاء الحالي أو عيد الفطر المقبل.

فيلم “روكي الغلابة” يُعدّ من أبرز الأفلام في الفترة المقبلة نظراً لقصته التي تدور في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن والكوميديا. وتقدّم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، حيث تجسد دور “بودي غارد” للفنان محمد ممدوح “تايسون” الذي يقدّم شخصية رجل أعمال مهم ويمرّان بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

ويشارك دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح في بطولة الفيلم، محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.