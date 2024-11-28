ليندسي لوهان تكشف تفاصيل حياتها اليومية في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحافظ ليندسي لوهان على روتينها اليومي البسيط، إذ تحدثت الممثلة البالغة من العمر 38 عاماً عن حياتها في دبي مع زوجها بدر شماس وابنهما لؤي.

وقالت لوهان في إطلالة إعلامية تزامناً مع إطلاق فيلمها الجديد، Our Little Secret: “لا يختلف الأمر كثيراً عندما يتعلق بحياتي في دبي. فأنا أقضي يومي في الاسترخاء، وأستيقظ مع ابني، وأشاركه طعام الفطور قبل أن أذهب إلى البيلاتس أو في رحلة إلى الحديقة”.

وأضافت: “هي نفس الأشياء التي تفعلها أي أم عادية في حياتها اليومية، أو ما قد تفعله في لوس أنجلوس. أعتقد أن الاختلاف الوحيد يتمثّل بالفارق الزمني. هناك فجوة كبيرة بين وقت بدء العمل بالنسبة إلي وأماكن أخرى. يمكنني إجراء مكالمات العمل الخاصة بي مع نيويورك في حوالى الساعة الثالثة أو الرابعة، ثم تأتي لوس أنجلوس لاحقاً”.

وانتقلت لوهان إلى دبي في عام 2014. وكانت قد غادرت للتو هوليوود لإعادة ضبط حياتها المهنية، والتركيز على عملها أكثر من حياتها الشخصية.

على الرغم من أن من غير الواضح كيف التقت لوهان بزوجها، إلا أن البداية كانت في دبي عندما شوهدا معاً لأول مرة في عام 2020. وفي العام الماضي، رحّبا بقدوم ابنهما لؤي.

يُذكر أن فيلم ليندسي لوهان الجديد Our Little Secret بدأ عرضه على Netflix أمس (الأربعاء).