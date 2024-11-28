شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة التركية هاندا ارتشيل تستعرض زيارتها لمصر من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النجمة التركية هاندا ارتشيل زيارتها للأهرامات، أثناء رحلتها الحالية إلى مصر، وذلك بعد قيامها خلال الأيام الماضية بزيارة المتحف المصري الكبير، واحتفالها بعيد ميلادها أمام النيل.

حيث نشرت التركية هاندا ارتشيل عدد من الصور لها من أمام الأهرامات، وأبو الهول، وقيامها بجولة داخل المكان، وأظهرت من خلالها استمتاعها الشديد برحلتها، وسط تفاعل المتابعين وإثنائهم على زيارتها لمصر.

وكانت هاندا أرتيشل احتفلت خلال اليومين الماضيين بعيد ميلادها الـ 31 يوم 24 نوفمبر، أثناء وجودها في مصر في أحد الفنادق المطلة على النيل.

ولا تعد تلك المرة الأولي الذي يحرص نجوم فنانين ومشاهير أتراك على زيارة مصر اذ استقبلت منطقة أهرامات الجيزة نهاية الشهر الماضى الفنان التركي الشهير Burak Deniz، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر. وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبه في جولة بالمنطقة زار خلالها الهرم الأكبر للملك خوفو من الداخل حتى وصل إلى غرفة الدفن، بالإضافة إلى زيارة المعبد الجنائزي الخاص به وأهرامات الملكات زوجات الملك خوفو.

كما تضمنت الزيارة منطقة تمثال أبو الهول، حيث استمع إلى شرح مفصل عن استطاع المصري القديم من نحت هذا التمثال العظيم.

وقد أعرب الفنان التركي عن سعادته بالزيارة واصفاً إياها بالحلم الذي تحقق، مشيراً إلى انبهاره بما شهده وسمعه عن تاريخ المنطقة وعن عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما حرص على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية له بالمنطقة، ومؤكداً رغبته في تكرار الزيارة مرة أخرى.

وفى نفس المدة وقتها نشرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول صورًا لها على النيل، أثناء استمتاعها برحلة نيلية في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك من خلال حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "رحلة على النيل"، وحصدت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهورها بمصر.



هاندا من أمام الأهرامات



هاندا



هاندا في زياتها للأهرامات



هاندا أرتيشل



أبو الهول



التركية هاندا