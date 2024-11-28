شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان تكشف أسرار الغياب والعودة وعلاقتها بابنها ووالدها مع عمرو الليثى والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الاعلامى د.عمرو الليثى الفنانة نورهان في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة يوم الاثنين المقبل الساعة 10 مساء، حيث تكشف نورهان خلال الحلقة أسباب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة وعملت مدرسة لغة انجليزية، قبل عودتها إلى الفن مرة أخرى، ما هى أسباب الغياب وكيف عادت وماذا حدث فى رحلتها الانسانية بعيداً عن الفن؟.

كما تتحدث نورهان عن بدايتها الفنية وعلاقتها بالراحل نور الشريف ودورها فى مسلسل عائلة الحاج متولى وسوق العصر، وأقرب اصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا، وتكشف كذلك تأسيسها مدرسة لتدريب الأطفال علي المسرح، وتتطرق لتجربة إخراجها مسرحية للأطفال، وأيضا حياتها الخاصة وزواجها وابنها معاذ والتي كرست له حياتها، وعن علاقتها بوالدتها.

وكشفت نورهان الحلقة عن كواليس عودتها التمثيل بعد فترة طويلة من الغياب خلال مسلسل "هبة رجل الغراب" الذى تم عرضه منذ 10 سنوات، أضافة إلى الأعمال الأخري التى شاركت بها ورد فعل الجماهير والمشاهدين علي عودتها وتجيب على أسئلة تحلم بالبطولة المطلقة وهل ندمت على الابتعاد عن الفن؟.

يذكر أن الفنانة نورهان شاركت فى أهم وأكبر المسلسلات فى الدراما المصرية مثل "عائلة الحاج متولى" و"المصراوية" و"سوق العصر" و"العصيان" "قاسم امين"، "كناريا وشركاه"، "ابن حلال"، "حالة عشق"، "ليالينا"، "قوت القلوب" وعدد آخر من الأعمال البارزة ، وتتلمذت على يد كبار المخرجين والنجوم



نورهان مع عمرو الليثى