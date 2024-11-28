شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكى: نبدأ تصوير شقو 2 خلال شهر ديسمبر المقبل ومفاجآت فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج كريم السبكى في تصريحات لـ"الخليج 365" بدأنا بالفعل التحضيرات المبدئية لفيلم شقو 2، مشيراً إلى أنه من المفترض أن نبدأ التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل، كما تسلمنا النسخة الأخيرة من السيناريو من المؤلف وسام صبرى، ونعمل حاليا على الانتهاء من التعاقد مع باقى الممثلين، حيث جارى التعاقد مع أبطال جدد سيدخلون على قائمة الممثلين فى الفترة الحالية وهناك مفاجأت فى القصة.

وكان قد كشف المخرج كريم السبكى من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "بدء التحضيرات الأولية من فيلم شقو 2، والتعاقد مع النجم عمرو يوسف، والنجم محمد ممدوح، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، كما جاري التوقيع مع باقي نجوم العمل وسيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفاصيل الشقايق مابقوش بطولهم واللي فات مامتش".

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ "تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

