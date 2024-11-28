شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تنضم لأسرة مسلسل شهادة معاملة أطفال مع محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة سما إبراهيم إلى أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث تجسد سما أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى.

يذكر أن الفنانة سما إبراهيم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال شهر رمضان الماضى 2024 أبرزها: "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخرانى وجومانا مراد وهنادى مهنا وصلاح عبد الله وخالد شباط، "محارب" بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى، "بابا جه" بطولة أكرم حسنى ونسرين أمين وأوتاكا وفريال يوسف إضافة إلى أعمال أخرى

ويعود محمد هنيدى بـ "شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

تدور الأحداث حول موظف في الحى اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودوما ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.