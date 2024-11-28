شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزى ينتظر عرض الحريفة 2 ويبدأ تحضيرات قهوة المحطة مع إسلام خيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مؤخرا الفنان الشاب أحمد غزى من تصوير فيلم الحريفة 2، والذى يشارك فى بطولته بجانب الفنان نور النبوى وكزبرة وخالد الذهبى وسليم الترك ونور إيهاب، ومن إخراج كريم سعد، حيث من المقرر أن يعرض في السينمات يوم 4 ديسمبر المقبل، من إنتاج طارق الجناينى ومجموعة من شركات الإنتاج السينمائى.

أطلقت الشركة المنتجة للحريفة 2 البوستر الرسمي تحت اسم الريمونتادا، والذى من المقرر طرحه بداية من 4 ديسمبر بجميع دور العرض المصرية و5 ديسمبر بكل الدول العربية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ويظهر على البوستر نجوم الجزء الأول مضاف إليهم البطولة النسائية لنورين أبو سعدة ودونا إمام ونجم الكرة الإنجليزية مايكل أوين.

وفى سياق آخر يبدأ أحمد غزى بدء تصوير مسلسل قهوة المحطة المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من إخراج إسلام خيرى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج سينرجى، حيث يقدم غزى دورا محوريا في أحداث العمل الذى تدور احداثه فى اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة العمل كل من انتصار بيومى فؤاد وآخرين.