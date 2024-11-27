شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية" أوبرا العتبة" على مسرح الطليعة كل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

استأنف مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان، العرض المسرحي "أوبرا العتبة" من إخراج وتأليف هاني عفيفي، ليعرض كل يوم جمعة في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بعدما حقق نجاحاً جماهرياً خلال مواسم عرضه.

عرض "أوبرا العتبة" كتابة وإخراج هاني عفيفي، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، دعاية أحمد مجدي، تمثيل "محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة"، بالاشتراك مع "رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي"، غناء أوبرالي "روجينا صبحي، محمود إيهاب" .

يذكر أن مسرح الطليعة شارك بمهرجان قرطاج الدولي للمسرح في دورته الحالية بعرض لعبة النهاية للمخرج السعيد قابيل، تأليف صمويل بيكيت، والعرض ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس.