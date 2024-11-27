شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل "الحب كله" للمخرج تامر محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج تامر محسن عملية التحضيرات الأولى للديكور، ووضع اللمسات النهائية لبدء عملية التصوير خلال الفترة المقبلة لمسلسله "الحب كله" اسم مؤقت- حيث من المقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025 من بطولة النجم آسر ياسين، ومن إنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر".

ويعمل المنتج الفني أحمد على الشيبة، على عملية الإنتاج الفني للمسلسل، حيث بدأ التحضير للمسلسل أول أمس الاثنين، مع المخرج تامر محسن ومهندس الديكور أحمد فايز، على أن يتم اختيار أماكن التصوير واللمسات الخاصة بالمسلسل، استعدادا لانطلاق التصوير بعد الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بعملية الإنتاج.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.