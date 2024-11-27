عرضه في ديسمبر.. نتفليكس تكشف عن إعلان الموسم الثاني لـ”لعبة الحبار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت نتفليكس إعلاناً جديداً للموسم الثاني من مسلسل “لعبة الحبار” (Squid Game)، الذي يكشف عن تحديات جديدة مرعبة في مباراة الموت.

وفي الجزء الثاني من سلسلة الإثارة الكورية، الذي يُعرض للمرة الأولى في 26 كانون الأول (ديسمبر)، يعود اللاعب الفائز “سيونغ جي-هون”، الذي حمل رقم “456”، ويؤدي دوره الممثل الكوري لي جونغ جاي، إلى المنافسة لوضع حد لـ “لعبة الحبار” وإنقاذ الأرواح.

ويحاول “456” تدريب المشاركين الـ 455 الآخرين خلال جولة قاتلة من فقرة “لعبة الضوء الأحمر والضوء الأخضر”، ولكن يتم تجاهل توسلاته في الوقت الذي يتطاير فيه الرصاص.

وفي لقطة مفعمة بالغموض، يظهر “لي بيونغ-هون” في دور “الرجل الأمامي الغامض”، في الوقت الذي يسمع صوت يقول: “ما زلت لا ترى، أليس كذلك؟ اللعبة لن تنتهي إلا إذا تغير العالم”.

وقال المخرج هوانغ دونغ-هيوك في الكواليس: “الموسم الثاني يستكشف كيفية تحقيق “جي-هون” وعوده بعد مغادرته المطار، وبعد سعي “جي-هون” لمعرفة من هؤلاء الأشخاص، ولماذا يفعلون ما يفعلونه، وهو القصة الرئيسية في الموسم الثاني.”.

سيُعرض الموسم الثاني من “لعبة الحبّار” بعد أكثر من ثلاث سنوات من تحقيق الجزء الأول نجاحاً عالمياً في عام 2021، بعد أن احتلّ المرتبة الأولى بين مسلسلات “نتفليكس”، من حيث عدد المشاهدات (265.2 مليون مشاهدة)، وإجمالي وقت المشاهدات (2.2 مليار ساعة)، على مدار أول 13 أسبوعاً من عرضه.

ونشر حساب “نتفليكس” في وقت سابق الإعلان الترويجي الأوّل للموسم الثاني، أرفقه بتعليق: “اللعبة الحقيقية تبدأ. الموسم الثاني من لعبة الحبار مقبل في 26 كانون الأول. والموسم الأخير في 2025”.

وأعلن هوانغ عن نهاية المسلسل، قائلاً: “يعود سيونغ غي هون (لي جونغ جاي)، الذي تعهّد بالانتقام في نهاية الموسم الأول، وينضم إلى اللعبة مرة أخرى؛ فهل سينجح في الحصول على انتقامه؟ يبدو أن الرجل الأمامي لن يكون خصماً سهلاً هذه المرة أيضاً. سيستمر الصدام الشرس بين عالميهما في خاتمة المسلسل في الموسم الثالث الذي سيُعرض العام المقبل”.

أما أعضاء فريق العمل العائدون في الموسم الثاني فهم: لي جونغ جاي، لي بيونغ هون، ووي ها جون، وغونغ يو.

وعرضت “نتفليكس” نسخة واقعية من “لعبة الحبّار” عام 2023، بعنوان “لعبة الحبّار: التحدّي” (Squid Game: the Challenge)، مع تشابه في الديكورات، والألعاب، والزيّ الأخضر، والجنود الزهريين، والدمية العملاقة “يونغ هي” من الموسم الأساسي.