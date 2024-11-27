شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان خالد جمال الدين ونقابة الممثلين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان خالد جمال الدين، حيث نعاه على حسابه بموقع فيس بوك وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين، رحمة الله تعالي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة.



ايمن عزب ينعى الفنان خالد جمال

وكشف الفنان محمود عامر عن الانتهاء من تشييع جنازة الفنان الراحل خالد جمال الدين بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة وتلقى العزاء أمام المقابر حث نشر بيان نقابة المهن التمثيلية على فيس بوك:"نقابه المهن التمثيلية تنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل خالد جمال الدين الذى وافته المنية أمس، وشيعت الجنازة ظهراً من مسجد السيدة نفيسة والعزاء ع المقابر".

خالد جمال ممثل مصري بدأ مشواره الفني أوائل التسعينيات وشاركت في العديد من المسلسلات أبرزها:"البخيل وأنا" بطولة فريد شوقى، "أبو العلا 90" بطولة محمود مرسى، "زيزينيا ج 1 – الوالى والخواجة" بطولة يحيى الفخرانى وآثار الحكيم وفردوس عبد الحميد، "حلم الجنوبى" بطولة صلاح السعدنى وسيمون وجيهان فاضل ومحمود الجندى، "ملفات سرية" بطولة ميرفت أمين.