شكرا لقرائتكم خبر عن الفستان الأبيض يحصد مليون جنيه إيرادات فى أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

حصد فيلم الفستان الأبيض للفنانة ياسمين رئيس إيرادات بلغت مليون جنيه في الأسبوع الأول من عرضه في السينمات، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء الماضى 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة التي اقميت في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل عمر أبو دومة كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل ريم العدل، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد حماد، والإشراف الفني والديكور بقيادة عاصم علي.

يذكر أن ياسمين رئيس يعرض لها حالياً أيضاً مسلسل رقم سرى على قناة dmc، ويشارك في البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كلاً من: صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد عبده ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.