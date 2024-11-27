شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن ومحمد لطفى وأحمد عصام يشاركون في تشييع جنازة حما حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل إلى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع كل من الفنان محمد لطفي، والفنان أحمد عصام، والكابتن إبراهيم حسن والداعية والمنشد مصطفي عاطف والموزع أحمد عادل للمشاركة في تشييع جنازة والد زوجة الفنان حمادة هلال.

ونعى الفنان حمادة هلال والد زوجته حيث نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض..اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب .

فيما نشرت أسما سميح زوجة الفنان حماده هلال علي صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاة والدها بساعات كلمات مؤثرة وحزينة بعد أن أخبرها الأطباء بأن المسأله هى ساعات قليلة بعد أن اشتد المرض عليه وكتبت أصعب ما سمعت في حياتي كان كلام الدكاترة النهارده عن حالة بابا أنا بكتب اللي في قلبي وكلي رضا بقضاء الله أيا كان رغم كل الألم والحسرة والوجع إلا إني لن أفقد الأمل في الله ولو للحظة.



حضور إبراهيم حسن



محمد لطفى



أسما سميح زوجة الفنان حماده هلال و أقاربها



جنازة والد زوجة حمادة هلال



جنازة والد زوجة حمادة هلال



توافد المشييعين



جنازة والد زوجة حمادة هلال



حمادة هلال



حمادة هلال فى حالة تأثر شديد



حمادة هلال



حمادة هلال



زوجه حمادة هلال واقاربها



زوجه حمادة هلال