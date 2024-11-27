شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد زوجة حمادة هلال غدا من مسجد فاطمة الشربتلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الفنان حمادة هلال العزاء في والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، غدا الخميس من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

ونعى الفنان حمادة هلال والد زوجته حيث نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب .

وكانت أسما سميح زوجة الفنان حماده هلال نشرت علي صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاه والدها بساعات كلام مؤثر يدعو للحزن واللقاء بعد أن أخبرها الأطباء بأن المسأله هى ساعات قليلة بعد أن اشتد المرض عليه وكتبت: أصعب ما سمعت في حياتي كان كلام الدكاترة النهارده عن حالة بابا أنا بكتب اللي في قلبي وكلي رضا بقضاء الله أيا كان رغم كل الألم والحسرة والوجع إلى اني لن أفقد الامل في الله ولو للحظة .