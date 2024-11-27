شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والد زوجة حمادة هلال إلى مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان والد د.أسما سميح، زوجة الفنان حمادة هلال إلى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وذلك بصحبة حمادة هلال والعائلة والأقارب، وظهر حمادة وزوجته فى حالة تأثر شديد، ومن المقرر أن يتم تأديه صلاة الجنازة على الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر والدفن في مقابر العائلة بطريق السويس.

ونعى الفنان حمادة هلال والد زوجته حيث نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض..اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب .

فيما نشرت أسما سميح زوجة الفنان حماده هلال علي صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاة والدها بساعات كلمات مؤثرة وحزينة بعد أن أخبرها الأطباء بأن المسأله هى ساعات قليلة بعد أن اشتد المرض عليه وكتبت أصعب ما سمعت في حياتي كان كلام الدكاترة النهارده عن حالة بابا أنا بكتب اللي في قلبي وكلي رضا بقضاء الله أيا كان رغم كل الألم والحسرة والوجع إلا إني لن أفقد الأمل في الله ولو للحظة.