شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف خطة براد بيت وحبيبته للاحتفال بعيد الشكر بعد أزمة مصنع النبيذ والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر عن خطط النجم العالمي براد بيت، وحبيبته إينيس دي رامون، للاحتفال بعيد الشكر، حيث أفاد المصدر لمجلة People، أن الممثل البالغ من العمر 60 عامًا، يخطط للاحتفال بعيد الشكر في ظل ابتعاده عن أطفاله وطليقته أنجلينا جولي.

وأضاف المصدر أن براد وإينيس، سيقضيان عيد الشكر معًا، ويريدان أن يستمتعا بوقت دافئ مع عائلتيهما"، مؤكدًا أن "كلاهما يحب الطبخ وسيطبخان معًا للجميع".

وفي الوقت نفسه، سيقضي أطفال براد بيت، اليوم مع والدتهم أنجلينا، حيث يشارك نجم فيلم "Wolves" ستة أطفال مع بطلة فيلم "Maleficent"، وهم: مادوكس، 23 عامًا، وباكس، 20 عامًا، وزهرة، 19 عامًا، وشيلوه، 18 عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان، 16 عامًا.



براد بيت وحبيبته إينيس دي رامون

يأتي هذا التحديث بعد أن شوهد براد بيت، وحبيبته إينيس، معًا في حفل عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو، الخمسين، المليء بالنجوم في لوس أنجلوس، والجدير بالذكر أن الزوجان يعيشان معًا منذ فبراير الماضي.

وعلي جانب آخر، يشار إلى أن براد بيت، اتهم - في وقت سابق - زوجته السابقة أنجلينا جولي، بإصرارها على إبقائه في الظلام فيما يتعلق بممتلكاتهم المشتركة، وذلك بعدما سبق وادعى أنه تم استبعاده من بيع مصنع النبيذ المملوك بالشراكة بينهما، ووفقًا لموقع InTouch Weekly، كشف بيت أن زوجته السابقة عُرضت عليها الملايين في الصفقة وأجرت صفقات سرية دون أن يتدخل هو.

تم الحصول على وثائق المحكمة المتعلقة ببيع مصنع النبيذ من خلال المنشور الذي زعم فيه براد أن جولي بطلة فيلم ماريا، عُرض عليها مبلغ 54.4 مليون دولار لبيع حصتها في Château Miraval مصنع النبيذ المملوك بالشراكة بينهما.