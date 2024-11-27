شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة فنية صغيرة حاضرة فى الأذهان.. ذكرى ميلاد شيرين سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، والتى تعد إحدى أبرز الفنانات فى جيلها، خاصة أنها شديدة الجمال والموهبة، قدمت شيرين العديد من الأعمال الناجحة فى مسيرتها الفنية سواء المسرحية أو التليفزيونية، تتمتع شيرين سيف النصر بجمال وخفة ظل فاستطاعت شيرين رغم عمرها الفنى القصير أن تكون أيقونة جمال بالنسبة للعديد من الفتيات فى هذه الفترة.

اشتهرت شيرين بإكسسواراتها الكثيرة التى كانت تدل طوال الوقت على ثرائها، وأناقتها المتلازمة مع أى عمل تقدمه، لذلك لن تجدها فى دور الفتاة الفقيرة، أو من طبقة متوسطة، ففى "سواق الهانم" كانت ابنة الرجل الثرى، وفيلم "النوم فى العسل" كانت الصحفية الشيك.

فربما تربيتها فى الأردن لأب مصرى وأم فلسطينية، جعلت منها شخصية ملفتة لن تغيب عن أذهان الناس حتى الآن ورغم اختفائها عن الساحة الفنية منذ عام 2006 أو بعد زواجها الأخير الذى تم فى 2010 ولم يستمر طويلاً.

أما سبب ابتعادها عن التمثيل، فقد قالت فى تصريحات سابقة فى حوار سابق إن وفاة والدتها أثرت فيها كثيرا، مما جعل كل السنوات الماضية شبه متوقفة، كما انقطعت علاقتها بالوسط الفنى بشكل كبير، بالإضافة إلى إصابتها بنوع من التكاسل ورغبتها فى الابتعاد عن الأضواء والشهرة ماما.

قدمت شيرين سيف النصر عدد من الأفلام ابرزها الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، سواق الهانم، النوم في العسل، وغيرها من الأفلام السينمائية، كما عملت مع الزعيم عادل امام في مسرحية بودى جارد لما يقرب من 4 سنوات عرض، كما قدمت معه فيمل النوم في العسل.

توفيت يوم 13 أبريل عام 2024، إثر أزمة قلبية، حيث كانت بعيدة عن أعين الكاميرات قبل موتها.