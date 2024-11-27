شكرا لقرائتكم خبر عن هوجو ويفينج يؤكد عودته للموسم الخامس من Slow Horses والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى هوجو ويفينج عودته للموسم الخامس من مسلسل Slow Horses، حيث كشف الممثل الذى لعب دور الشرير فرانك هاركنيس فى الموسم الرابع من العمل أنه سيعود إلى لندن فى يناير 2025 للتصوير لمدة شهرين ونصف الشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وأكد ويفينج قائلا: "كل موسم يدور بشكل عام على كتاب، ولكن كل موسم تبتعد قصته قليلا عن تلك الكتب، ونحن وصلنا إلى نقطة مع مسلسل Slow Horses حيث تعد المواسم بـ عدد الكتب التى كتبها ميك هيرون".



هوجو ويفينج

وكان قد تساءل الكثيرن من متابعى مسلسل Slow Horses للنجم العالمى جارى أولدمان عن الأغنية التي يتم سماعها في مقدمة العمل، مع عرض حلقات الموسم الرابع من سلسلة Slow Horses، على منصة أبل، حيث ستعرض الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة من الموسم في 2 أكتوبر الماضى.

والأغنية هى "Strange Game"، التى كتبت خصيصًا للمسلسل من قبل ميك جاجر من فرقة The Rolling Stones، إلى جانب الملحن دانييل بيمبرتون.

جاجر من محبى سلسلة الكتب الأصلية التى اقتبس منها المسلسل، وعندما اقترب موعد عرض الموسم الأول فى أبريل 2022، اتصل به بيمبرتون لطلب مساهمته.