شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ينعى والد زوجته: اللهم اجعل قبره فى نور دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان حمادة هلال والد زوجته حيث نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب .

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وكشفت أسما سميح زوجة الفنان حمادة هلال عن وفاة والدها منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض علي صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت بابا مات.