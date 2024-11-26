شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم جزء ثان من فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج أحمد السبكى تقديم جزء ثان من فيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى توكلنا على الله شقو 2 .





الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وكان النجم عمرو يوسف كشف خلال ندوته باليوم السابع أن أول مشهد بالفيلم من أصعب المشاهد داخل العمل، وكان من المقرر أن يؤديه دوبلير، لكنه بعدما وجد أهمية المشهد عرض على المخرج أن يؤديه بنفسه بعد اتخاذ كل إجراءات السلامة، موضحا أن كل المشاهد يكون بها جزء من الخطر، وصعوبة تلك المشاهد ليست فقط فى الخطورة، ولكن أيضا فى النفس بنسيان مظاهر الخطر والتركيز مع تعليمات المخرج حتى يخرج بشكل صحيح.