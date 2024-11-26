شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى حوار حصرى مع رامى نوار على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد تليفزيون الخليج 365، بحوار حصرى مع الممثلة العالمية جينيفر لوبيز أيقونة هوليود والفائزة بـ 73 جائزة عالمية فى مجال الغناء والتمثيل، وذلك فى أول حوار مع وسائل الإعلام العربية والمصرية.

وتكشف الممثلة العالمية جينيفر لوبيز أيقونة هوليود، خلال حوارها مع رامى نوار عضو لجنة تحكيم جولدن جلوب، ونائب رئيس قطاع تليفزيون الخليج 365، تفاصيل نجاح فيلمها الجديد "Unstoppable" الذى بدأ عرضه فى السينمات فى مختلف دول العالم.

فيلم "Unstoppable" بطولة الممثلة العالمية جينيفر لوبيز وجاريل جيروم، ومن إخراج ويليام جولدنبرج، وهو فيلم سيرة ذاتية ملهمة يحكي قصة أنتوني روبلز، وهو شاب وُلد بساق يمنى مبتورة وأصبح بطلًا في المصارعة من القسم الأول في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأمريكية.