شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد زوجة حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسما سامح زوجة الفنان حمادة هلال عن وفاة والدها منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض علي صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت بابا مات.





وأعرب مؤخرا النجم حمادة هلال، عن سعادته بمشاركته مؤخراً ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت عنوان «نصر أكتوبر 1972.. حكاية شعب».

وأكد حمادة هلال خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365” أن الغناء في تلك المناسبة يعكس له إحساسا بفخر كبير لأهمية الحدث، وأن اختياره للغناء بهذا اليوم أمر مميز ولا ينسى بكل تأكيد، وقال: "ستظل احتفالات السادس من شهر أكتوبر علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث فهي أعظم انتصاراتنا التى نتغني بها وتعد مثالاً على قوة الشعب المصري وقواته المسلحة".

وأضاف حمادة هلال: "التحضيرات للأغاني التى قدمتها أخذ منا مجهودا، وتوفيق ربنا كان السبب الأول فى رد الفعل واستقبالها من قبل الحضور، وسعدت بأنها نالت استحسان كل من سمعها بعد انتشارها على السوشيال ميديا".