شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يمازح عشاق Moana: "غنوا أثناء مشاهدة الفيلم أنتم دافعين فلوس" والان مع تفاصيل الخبر

وجه دواين جونسون "ذا روك"، رسالة خاصة لعشاق السينما قبل عرض فيلم Moana 2 هذا الأسبوع، قائلا: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه"، وخلال العرض الأول لفيلم ديزني في المملكة المتحدة، قال النجم الكبير دواين جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية: "غنوا.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها.. غنوا خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع".

وفي الوقت نفسه، تأملت أولي كرافاليو، في التأثير الذي أحدثته شخصيتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن أداءها سيثير مثل ردود الفعل المتوهجة هذه عندما تم التعاقد معها لأول مرة للفيلم.

وأضافت الممثلة: "كنت أعلم أنه سيغير حياتي، لكن يبدو أنه غير أيضًا حياة العديد من الأشخاص الآخرين"، وتابعت: "لذا في بعض الأحيان عندما أقابل أطفالًا في هذا العمر الخاص حقًا، أشعر وكأنني سانتا، حيث ينظرون إليّ ويقولون، "أنتِ موانا؟.. ويصدقون ذلك، وهذا يسعد قلبي".



Moana 2

سيصدر فيلم "موانا 2" في دور العرض السينمائية للجمهور يوم 27 نوفمبر الجاري، بينما ظهر النجم العالمي دواين جونسون – في وقت سابق - بشكل مختلف في أحدث ظهور له أثناء الترويج لفيلمه الجديد Moana 2 المقرر عرضه نهاية نوفمبر الجاري بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم، حيث ظهر وهو يؤدي رقصة مع إحدى العائلات على طريقة فيمله Moana في هاواي.

وسبق أن كشف "جونسون" عن أنه لا يستطيع الانتظار لبدء تصوير النسخة الحية من فيلم Moana، وكان قد أعلن ممثل Fast and Furious في شهر مارس الماضي، أنه يعمل على "إعادة تصور" حي لفيلم الرسوم المتحركة الذى أنتجته شركة ديزني عام 2016، على أن يلعب دور ماوي، الشخصية التي لعبها في الفيلم الأصلي، وفقًا للتقرير الذى نشر على أحد المواقع العالمية.