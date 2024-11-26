شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Wolves للنجمين براد بيت وجورج كلوني يلغى الجزء الثانى من الفيلم لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث مخرج Wolves عن سبب عدم لقاء براد بيت وجورج كلوني في أي وقت قريب من خلال الجزء الثاني المنتظر لفيلم "Apple TV+" الناجح، وكشف جون واتس: أن إلغاء تصوير الجزء الثاني للفيلم الشهير جاء بناءً على قرار منه وليس قرار Apple.

وقال جون واتس، إنه قرر عدم الخوض في تصوير الجزء الثاني الملئ بالنجوم، رغم أن Wolves أصبح الفيلم الأكثر مشاهدة على الإطلاق على منصة البث المباشر، وأوضح مخرج العمل فى تصريحاته لموقع Deadline: أن "الحقيقة هي أن شركة Apple لم تقم بإلغاء الجزء الثاني من فيلم Wolves، لكني لم أعد أثق بهم كشريك إبداعي".



فيلم Wolfs

وبدأت القصة وفقًا لـ"واتس"، عندما غيرت شركة Apple بشكل غير متوقع استراتيجية إصدار الفيلم، حيث تحولت من إصدار سينمائي كامل إلى عرض محدود قبل نقل الفيلم الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار بسرعة إلى البث المباشر، وهو أمر وصفه "واتس" بأنه "مفاجأة تامة".

وتابع: "لقد صدمت تمامًا وطلبت منهم عدم ذكر الأخبار التي تفيد بأنني أكتب تكملة، ولقد تجاهلوا طلبي وأعلنوا ذلك في بيانهم الصحفي على أي حال، وعلى ما يبدو أنهم اتخذوا هذه الخطوة لخلق تأثير إيجابي على محور البث الخاص بهم"، وقال واتس، الذي سئم من الوضع - حسب تعبيره - إنه "أعاد الأموال التي قدمتها له شركة أبل بهدوء من أجل الجزء الثاني".

جورج كلوني وبراد بيت

وعلى جانب آخر، مازح النجم العالمى جورج كلونى، زميله النجم العالمى براد بيت - فى وقت سابق خلال أحدث حوارته - عندما تحدث عن فيلم الحركة والإثارة القادم Wolves مع بيت، وقال: "ما زلت أحب التمثيل، واستمتع به"، وأنهى كلوني حديثه: "لقد قمت بالانتهاء بتصوير فيلم مع براد بيت"، وتابع كلونى مازحا: "وهو ممثل صاعد".

يتتبع الفيلم اثنين من العملاء المنفردين (كلوني وبيت) حيث يتم تكليفهم بتنفيذ نفس المهمة، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، ويتولى كلا النجمين التمثيل المزدوج وإنتاج الفيلم من خلال شركات الإنتاج الخاصة بهما، وقام جون واتس، الذي أخرج أحدث ثلاثة أفلام من Spider-Man، بإخراج الفيلم.

يجمع فيلم Wolves بين بيت وكلوني مرة أخرى أمام الكاميرا للمرة الأولى منذ فيلم Burn After Reading عام 2008، كما لعب الاثنان سابقًا دور البطولة معًا في امتياز فيلم Ocean's Eleven.

وبحسب ما ورد كان هناك طلب كبير على Wolves من قبل العديد من الشركات مثل Sony وNetflix وLionsgate للحصول على حقوق الفيلم، مع فوز Apple Originals Films في نهاية المطاف في حرب مزايدة على الفيلم.