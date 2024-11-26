شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: زعلت من مها أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

حل الفنان فاروق فلوكس ضيفاً على برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى د.عمرو الليثى على قناة الحياة، وكشف فلوكس خلال الحلقة عن كيفية دخوله عالم التمثيل قائلاً: "أثناء الدراسة بالجامعة جاء شخص من فريق التمثيل ووجّهنى إلى الالتحاق بالفريق وبالفعل التحقت، وقدمت أحد الأدوار لكنى لم أنجح ولأنى أكره الفشل، استمريت واستكملت، وفى وقتها كانت هناك رواية من تمثيل أبو بكر عزت وعبد الرحمن أبو زهرة وقدمت وقتها عملا يحمل اسم "خاتم سليمان" وكان تمثيل صامت ونجحت وأكملت المسيرة".

وتحدث فاروق فلوكس عن خلافاته مع بعض الفنانين منهم عبد الرحمن أبو زهرة موضحاً: "كنا في مسلسل نصور مشهد عزاء وكنا نتحدث والصوت عالي وعلق أبو زهرة هى ندوة ولا إيه وكان سوء تفاهم بيننا وقالى لو مش عاجبك إمشى، وأنا حساس جداً وحزنت وقتها من كلمته ولكنه فى النهاية هو أستاذ كبير وأنا أحترم فنه وكان زعل مؤقت وانتهى".

وعن سر خلافه مع الفنانة مها أحمد كشف فاروق فلوكس: "هى مثل ابنتي الصغيرة، وكنا نقدم رواية ودورى بالتنسيق مع المخرج أن أقول بعض الجمل، ولكنى أضفت إلى المشهد وعندما أنهيت دورى.. عقبت الفنانة مها أحمد بـ "إفيه"، وفى اليوم التالى لم أقل نفس الكلام لأنى ارتجلته، وصرخت قائلة "أنا المفروض أقول إفيه هنا.. وحزنت من طريقتها وأسلوبها واعتذرت عن استكمال الدور وجاء لى أشرف زكى وأصر على أن أستكمل الدور، وتعبت جدا وذهبت إلى المستشفى وعملت قسطرة.. وفى النهاية نسيت المشكلة، ووجه لها الدعاء بأن ربنا يوفقها ويشفي ابنها".

وعن معظم أدواره وهو خواجة وبخاصة مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل "دموع في عيون وقحة"، ومع محمود عبد العزيز فى "رأفت الهجان" والسر في إتقان هذه الشخصية مفجراً مفاجأة قائلاً: "دورى فى دموع في عيون وقحة لم يكن أنا المرشح الأول له، وكان الترشيح للفنان أسامة عباس ومن قبله سعيد عبد الغنى، وتم ترشيحي من قبل سعيد عبد الغني في دور الخواجة "ديموس" بمسلسل دموع في عيون وقحة ومنذ أن بدأت التمثيل أشاد المخرج بي وقال لي هتعمل الدور.

وأشار فاروق فلوكس إلى أن الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، كان يعامله بمنتهى الاحترام والحب وكأنه ابنه مضيفاً: "فى إحدى المرات تعب الأستاذ وأصيب بالمرض، وكنت وقتها بالعمرة ولم أذهب إليه وزعل جداً وعاتبني وكنت دائما أكون بجواره، ولم يحدث خلاف بيني وبينه".