بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 39 دقيقة مضت التعليقات على كارول وتامر وأنغام في عزاء محمد رحيم: حضور لافت لنجوم الفن مغلقة

متابعة بتجــرد: احتشد مساء أمس (الاثنين) عدد كبير من النجوم في عزاء الملحن محمد رحيم الذي أُقيم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص كلٌ من الفنانَين تامر حسني وأحمد زاهر على الوقوف بجوار طاهر، شقيق محمد رحيم لتقبّل التعزية بالراحل، كما قدّم عدد كبير من النجوم واجب العزاء، ومنهم: أنغام، محمد حماقي، محمد رمضان، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ميرهان حسين، عزيز الشافعي، خالد عجاج، حميد الشاعري، نصر محروس، جمال العدل، ماجد المصري، إدوارد، ياسر الحريري، محمد محيي، بوسي، هاني محروس، أحمد عصام، محمد عدوية، تامر عاشور، كارول سماحة، وغيرهم.

يُذكر أن جنازة محمد رحيم شُيّعت عقب صلاة ظهر يوم الأحد الماضي، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وحرص على حضور مراسم التشييع عدد من النجوم، بينهم: محمد منير وتامر حسني ومحمد حماقي وجنات وحميد الشاعري ولقاء سويدان وحسام حسني ولؤي ومحمد سراج ومي فاروق ومحمد العمروسي وأحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

وُلد محمد رحيم في كانون الأول (ديسمبر) عام 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدّمها: “وغلاوتك” و”لو عشقاني” لعمرو دياب و”أنا لو قلت” لمحمد فؤاد و”الليالي” لنوال الزغبي و”آه يا ليل” و”يا ليل” لهشام عباس و”صبري قليل” و”أنا في الغرام” و”مشاعر” لشيرين عبد الوهاب و”منازل” و”60 دقيقة” لأصالة و”ياللي زعلان مني” لمحمد حماقي و”يانا يانا” لتامر حسني و”يا حمام” و”قلبي مايشبهنيش” لمحمد منير.