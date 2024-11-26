المحكمة ترفض استئناف أحمد فلوكس على الحكم بحبسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة كبرى للجمهور رفضت محكمة جنايات مستأنف مطروح “الدائرة الأولى”، استئناف الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادر بحبسه.

وأيدت المحكمة الحكم المستأنف، وألزمت المتهم بالمصروفات، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، كما قضت المحكمة بتغريم أحمد فلوكس عشرة آلاف جنيه، في اتهامه بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13886 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مطروح بضبط الفنان أحمد فلوكس المتهم على ذمة إحدى القضايا وبحوزته مخدر الحشيش للتعاطي.

وكشفت التحقيقات، أنه إنفاذًا للحكم الصادر على المتهم أحمد فلوكس، في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، وعقب انتقال قوة أمنية الى مكان تواجده داخل إحدى القرى السياحية، وبضبطه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها عدد من السجائر ومنها سيجارة تحوي مخدر الحشيش، وأقر بحيازته لها للتعاطي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الى المحكمة.